Un microlockdown da uno a tre giorni per bambini e ragazzi da 0 a 14 anni a Decimoputzu. Lo ha stabilito il sindaco Alessandro Scano dopo l'impennata di contagi. Il primo cittadino ha disposto l'immediata chiusura delle scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado e dei principali luoghi di incontro, sport e attività ludiche da oggi e sino al 23 ottobre.

Sino al 25 ottobre, invece, lo stop alle attività sportive e motorie in palestre e centri sportivi, ma anche alle attività dei centri culturali, sociali e ricreativi per ragazzi, pubblici e privati.

Sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, le attività culturali, di spettacolo e d'intrattenimento, in luoghi pubblici e privati. Chiuso al pubblico il parco comunale di via Grande.