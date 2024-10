Da richiesta di soccorso pervenuta alla sala operativa 115, questa mattina, una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta in via Del Redentore a Monserrato per soccorrere un gatto finito all'interno del vano motore di un'autovettura in sosta, rimasto con la zampa incastrata nella cinghia.

Il miagolio disperato del povero felino ha allertato alcuni cittadini che hanno chiamato i soccorsi. Gli operatori del 115 hanno provveduto ad estrarlo e lo hanno affidato ad un gattile che se ne prenderà cura.