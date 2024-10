Domenica algherese per Michelle Hunziker. La showgirl, in visita alla cantina Sella & Mosca, ha documentato il suo tour sulle proprie Instagram stories.

"Visitina alla storica e meravigliosa cantina Sella & Mosca - scrive la conduttrice televisiva -. Più vado avanti e più mi appassiono alla storia dei vinaioli, delle loro terre e della loro passione nel fare vino".

Poi, condividendo una foto che la ritrae fra grandi botti che ha anche autografato: "Un'arte incredibile per allietare chi ama il vino come me".

La Hunziker ha infine condiviso una serie di momenti degustativi. Prima un torbato, poi un cannonau della cantine e infine il cabernet riserva top di gamma.