Michela Sotgia la 19enne di Dorgali in provincia di Nuoro, studentessa universitaria alla facoltà di fisica a Pisa è morta all'ospedale di Cisanello di Pisa per i gravi traumi dopo essere stata travolta da un'auto giovedì, intorno alle 4.00, insieme a due suoi amici, mentre usciva da una discoteca sul viale a mare di Marina di Pietrasanta (Lucca).

I genitori arrivati dalla Sardegna hanno autorizzato l'espianto degli organi.

La notizia dell'incidente di Michela ha sconvolto la comunità di Dorgali che si è stretta intorno alla famiglia: al padre Gigi Sotgia che fa l'allevatore, alla madre Maddalena Lai casalinga e alla sorella Elena che vive a Dublino. Stamattina il parroco del paese don Michele Casula ha aperto la chiesa di Santa Caterina per una veglia di preghiera per la giovane. "In questo giorno così importante siamo tutti invitati a pregare per Michela Sotgia - ha scritto nel sito della parrocchia - Siamo tutti vicini a lei alla sua famiglia".

Poco fa la tragica notizia.