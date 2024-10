"La vera sfida alle prossime regionali in Sardegna è tra noi e il Pdl di Cappellacci. Ma quelli da battere siamo noi di Sardegna Possibile".

Ne è sicura Michela Murgia, la scrittrice di Cabras, candidata alla carica di presidente della Regione Sardegna alle elezioni del 16 febbraio. In un'intervista rilasciata alla rivista online Affari Italiani, la Murgia "snobba" il centrosinistra e lancia la sfida al governatore uscente Ugo Cappellacci.

"Il suicidio politico del Pd, che mi sembra ormai fuori dai giochi, era prevedibile, perché la sua classe dirigente non ha un progetto. Sono certa che gli elettori del Pd si meritano qualcosa di più. Se andrà bene, arriveranno terzi. La sfida, quindi, è tra noi di Sardegna Possibile e Cappellacci e quelli da battere siamo noi".

La coalizione guidata dall'autrice di "Accabadora" in questi giorni è impegnata nella raccolta di firme in vista della presentazione delle liste. "Viviamo questa fase come un'opportunità - spiega Michela Murgia - perché entrare in 12 mila case a raccontare il nostro programma rappresenta una grande opportunità".

Intanto sui social media inizia "Sèbera" la campagna che racconterà la raccolta firme nei territori. "Abbiamo solo 16 giorni per raccogliere le firme per una Sardegna Possibile - si legge su Facebook - trasformeremo insieme questo ennesimo ostacolo in una sfida e una festa. Scegli di scrivere un futuro diverso".

Foto: Unione Sarda