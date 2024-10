“Stamattina la sardità dei miei capelli ha ceduto ed è caduto il primo ciuffo”, comincia così il toccante e commovente, ma allo stesso tempo potentissimo, post che Michela Murgia ha diffuso ieri sui propri canali social con tanto di video della rasatura dei suoi capelli.

La scrittrice ha immortalato il momento per ricordare questo ulteriore capitolo della malattia, vissuto intensamente in compagnia delle persone a lei più care.

Michela Murgia ha rilasciato pochi giorni fa un’intervista in cui parla del tumore partito da un rene, giunto ormai al quarto stadio, che non le permetterà di vivere più di alcuni mesi. Con una serenità e una lucidità disarmanti, l’autrice di “Accabadora” ha spiegato che si sta curando solo attraverso biofarmaci e che non si sottoporrà ad alcuna operazione perché “il cancro non è una cosa che ho, è una cosa che sono”.

"Ho comprato casa, con dieci posti letto, dove stare tutti insieme - ha detto inoltre la Murgia a Il Corriere - mi è spiaciuto solo che mi abbiano negato il mutuo in quanto malata. Ho fatto tutto quello che volevo. E ora mi sposo".



Ieri una nuova tappa di questo percorso che la scrittrice dimostra di affrontare con grinta e coraggio, tutt’altro che rassegnazione: “Con l'ultimo barlume del taglio abbiamo girato i lanci social di "Tre ciotole". Poi abbiamo fatto questo – prosegue il post - Sembra una festa, lo so, ma con gli amici, mio figlio e il sole di fuori, che cos'altro poteva essere?”.