La candidata di Sardegna Possibile alle ultime regionali Michela Murgia ha querelato per diffamazione l'ex governatore sardo Ugo Cappellacci. La scrittrice si è rivolta alla Procura per le dichiarazioni di Cappellacci che accusò la Murgia di ricevere finanziamenti da alcune compagnie di navigazione, ipotesi subito smentita dalla stessa Murgia.

La replica di Cappellacci non è tardata ad arrivare: "La querela della signora Murgia, esattamente come quella del signor Onorato, non intimidisce né intimorisce nessuno".