Un cerchio con lo sfondo azzurro e due foglioline stilizzate dell'albero giudicale. Questo il simbolo del nuovo partito guidato da Michel Murgia alla corsa per le elezioni Regionali del 2014.

"Non siamo tutti uguali, non siamo tutti ladri" sostiene con fermezza davanti alla platea la Murgia "noi vogliamo essere diversi e dare ai sardi le risposte che in tutti questi anni non hanno avuto. Mentre agli altri interessa prendere le poltrone, a noi sta a cuore la sorte della nostra isola."

"I sondaggi mi vedono più avanti della Barracciu" ha sostenuto, e ha poi promesso "i consiglieri eletto tra le file di SP rinunceranno ai soldi destinati al finanziamento dei gruppi. Riusciremo a fare la nostra politica anche senza quei soldi".

Tre le liste presentate dalla Murgia: Progres, Comunidade e Gentes. "Progres è la sensibilità indipendentista" ha spiegato "Gentes raccoglie le persone che hanno già una storia politica alle spalle ma non si sentono più rappresentati dagli altri schieramenti. Comunidades si rivolge alle comunità e agli amministratori locali."