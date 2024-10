In seguito alla vicenda che negli scorsi giorni ha visto un turista tedesco, Heinz Uwe Feiler, perdere la vita ad Alghero dopo esser stato colto da malore durante un bagno in mare, la moglie Michaela Onuferova ha voluto ringraziare Alghero e gli algheresi per la vicinanza mostrata. Nonostante i soccorsi, non c'è stato nulla da fare per l'uomo, che ha esalato l'ultimo respiro nel reparto di Rianimazione dell’Ospedale Civile di Sassari.

Oggi la Signora Michaela è stata ricevuta a Porta Terra dal sindaco Mario Conoci, dal vicesindaco Giovanna Caria e dall'assessore al Turismo Marco Di Gangi. "Ringrazio tutti coloro che hanno preso parte ai soccorsi e alle fasi della rianimazione - ha comunicato la donna -, sono davvero commossa da tanta generosità degli algheresi".

La signora ha voluto ringraziare le tante persone che hanno preso parte ai soccorsi con prontezza e generosità: "Cinzia Leoni, Anna Cadeddu, Alessandra Chessa, Antonello Pinna (tutti delle stabilimento balenare), Antonio Pais, Roberto Pinna, Gianni Pais, il personale medico del 118, gli operatori. Hanno fatto l’impossibile per salvare Heinz", ha detto.