A distanza di quattro mesi, di Michael Frison ancora nessuna traccia. Ma la madre del 25enne scomparso lo scorso 13 luglio da Valdicorru, tra Luras e Luogosanto, non si arrende.

Cristina Pittalis ha lanciato un vero e proprio appello sui social per organizzare un gruppo di ricerca. “Un punto preciso che condividerò con voi individualmente via messaggio privato. Avrei necessità di sapere chi si vuole unire e quale giorno sareste disponibili” ha scritto in questi giorni sul proprio profilo Facebook.

“Vi chiedo cortesemente di scrivere nei commenti così "SI" a seconda della vostra disponibilità. Dopodiché, vi manderò le informazioni sul luogo di incontro, luogo da visionare, e orari. Vi anticipo che non sarà troppo distante dal punto dove è scomparso Michael, quindi nelle vicinanze di Valdicorru, e che nessuno sarà autorizzato ad allontanarsi da solo, dovranno essere sempre due o tre persone insieme, con cellulari carichi e fischietti per poter date l'allarme in caso di emergenza” ha aggiunto nel post pubblicato.

Sulla vicenda, al momento, prosegue l’attività di indagine degli inquirenti, coperta da segreto istruttorio. Le ricerche portate avanti per un mese abbondante da Cacciatori di Sardegna, Vigili del fuoco e barracelli, invece si sono interrotte. Da qui la decisione della madre di Michael di provare a portare avanti le ricerche da sola, con disperati appelli sui social.

Del 25enne si sono perse le tracce il 13 luglio scorso, giorno in cui sarebbe dovuto tornare in Inghilterra. Era arrivato nell’Isola il 2 luglio per trascorrere qualche giorno di vacanza con i nonni e a Castelsardo aveva incontrato Niomi, una ragazza di cittadinanza britannica. Sarebbe lei l’ultima persona ad averlo visto.