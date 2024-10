Dopo la bella notizia del ritrovamento dell’82enne che ieri aveva fatto perdere le proprie tracce a Valledoria, continuano senza sosta le ricerche degli altri due turisti dati per dispersi nel nord Sardegna, in due località distanti tra loro. I casi non sono collegati, ma semplicemente si tratta di una coincidenza che siano avvenuti negli stessi giorni.

Un ragazzo inglese di 25 anni, Michael Frison, è scomparso in Gallura, nelle campagne comprese fra Luras e Luogosanto. A detta della mamma, che ha lanciato l'allarme, il giovane si trova in stato confusionale.

A oltre 100 km di distanza, nell'estrema punta nord occidentale dell'isola, a Stintino, è scomparsa ieri sera la 75enne Carla Visentin. Era arrivata ieri mattina in Sardegna con la famiglia per trascorrere le vacanze e ha fatto perdere le sue tracce. Anche lei si troverebbe in stato confusionale a causa di qualche problema di salute.