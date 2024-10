Ha avuto il coraggio di denunciare ai carabinieri i maltrattamenti che subiva in famiglia. Questa volta la vittima non è, come spesso accade, una donna ma un uomo.

Un pescatore di Carloforte si è recato in caserma e ha riferito ai carabinieri una serie di maltrattamenti e vessazioni che era costretto a subire da parte della moglie davanti ai figli minori.

Qualche giorno fa la donna avrebbe aggredito il marito prima verbalmente poi con calci e pugni lasciandogli i segni sul corpo. Non solo la donna gli avrebbe addirittura spaccato un vaso in testa.

Del fatto sono stati informati anche i giudici del tribunale per i minori di Cagliari e i servizi sociali, i quanto i due sono genitori di due bimbi.