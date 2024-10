Sta facendo indignare il web un post su Facebook di una donna di Cagliari che racconta quanto accaduto alla mamma al Policlinico Universitario di Monserrato, dove è stata sottoposta a una gastroscopia.

Questo il post: “Vorrei ringraziare la dottoressa del reparto di endoscopia del Policlinico che ha trattato mia madre come se fosse un animale. Non è stata quasi sedata e siccome si muoveva molto mentre le infilavano in gola il tubo, 2 infermieri l’hanno tenuta talmente stretta e ferma sul lettino che ora ha dolori forti al petto, alle spalle e al braccio su cui era appoggiata. Ha sofferto talmente tanto di conati di vomito che le sono scoppiati i capillari degli occhi e non solo, come si vede dalle foto. Non una scusa, ma un atteggiamento di strafottenza e grande maleducazione generale. Complimenti alla scuola universitaria che istruisce così i propri allievi medici. Spargete pure la voce”.

Al post, dunque, è corredato di foto, tre.

Finora oltre 1500 condivisioni e tantissimi commenti di persone che raccontano anche le proprie esperienze negative all’interno degli ospedali, di persone arrabbiate che si uniscono al grido di indignazione della figlia.