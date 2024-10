"Andrè mi sposi sì o no?". Recita così la scritta effettuata con spray viola in vicolo del Campanile, uno degli angoli più suggestivi del centro storico di Sassari, a pochi passi da piazza del Comune e piazza Duomo.

Non è nota l'identità dell'autrice o dell'autore della scritta che ha imbrattato il lastricato e che il Comune di Sassari si è occupato di eliminare per ripristinare l'ordine in quel luogo.

Sui social, comunque, si è scatenata la polemica. Tanti gli utenti che hanno condannato il gesto di incivilà.