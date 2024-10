Come fare a sapere se sono migliorato?

Riporto qua di seguito due giornate di test eseguite da un mio allievo a distanza di 10 settimane :

Primi test :

7 Dip parallele (spalle alte, da migliorare la postura)

12 Push up

8 chip up elastico rosso



Test dopo 10 settimane :

10 Dip alle parallele (postura migliorata e spalle basse)

14 push up

7 chin up elastico arancione ( elastico che aiuta meno, quindi carico più alto).

Come stabilire se sono migliorato?

Il discorso è "molto semplice" : osserva i numeri!

I numeri sono saliti? La tecnica è migliorata?

Se la risposta a una delle due domande è "si", posso affermare che c'è stato un miglioramento.

Perché osservare i numeri

È importante osservare i numeri (ma non solo) per non restare in dubbio riguardo i propri miglioramenti.

Inoltre è importante avere dei dati oggettivi per capire se il programma che sto seguendo sta funzionando o meno.