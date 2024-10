Una singolare sequenza di incidenti stradali si è verificata questa mattina sulla Statale 131, in prossimità dell’ingresso Nord per Macomer, al bivio per la frazione di Mulargia.

La squadra dei Vigili del Fuoco di Macomer è intervenuta a seguito di un primo sinistro che ha coinvolto una autovettura e un autocarro.

Sul posto hanno operato gli agenti della Polizia Stradale di Macomer e l’Anas per i rilievi ed il ripristino delle condizioni di sicurezza.

Nel frattempo, un secondo autocarro ha urtato violentemente il mezzo dell’Anas che era in sosta.

Fortunatamente, nel violento scontro, non è rimasto coinvolto nessun operatore e soccorritore impegnato sulla carreggiata.

Nel primo incidente, invece, sono rimasti lievemente contusi due occupanti della vettura, che sono stati assistiti dal 118 intervenuto sul posto.