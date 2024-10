Una squadra di pronto dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari è intervenuta intorno alle 13, all'angolo tra via Marconi e via Rosas a Quartu Sant'Elena, per l'incendio di automezzo che effettuava la raccolta della carta. Le fiamme si sono sviluppate all'interno del compattatore.

Sul posto hanno operato una squadra con un'autopompa serbatoio, un automezzo fuoristrada e un'autobotte pompa con sette operatori che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'automezzo, l'area circostante e la sede stradale.

Sul posto sono anche gli agenti della Polizia Locale di Quartu Sant'Elena per garantire la viabilità stradale.