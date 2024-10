I Carabinieri della Compagnia di Bono hanno arrestato due fratelli, A.F., 22enne, e I.F., 18 anni, entrambi disoccupati.

Nel corso di una perquisizione nella casa dei due giovani, i militari hanno trovato 500 grammi di marijuana in fase di essicazione. A seguito dell’udienza di convalida solo il giovane è stato sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di residenza.

Inoltre, un altro giovane di Bono, A.S., 23/enne, disoccupato, è stato deferito in stato di libertà perché nella sua abitazione i Carabinieri hanno rinvenuto 5,73 grammi di marijuana e materiale vario per l’assunzione di stupefacenti.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato.