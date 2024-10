Nella mattinata odierna, a Selargius, i militari della locale stazione Carabinieri, a conclusione di un mirato servizio antidroga, hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Gabriele Sitzia, 21enne disoccupato del posto.

I militari operanti, a termine di perquisizione personale e domiciliare, hanno rinvenuto nella disponibilità del predetto 420 grammi circa di marijuana, somma contante pari a 1920 euro, verosimile provento dell'attività di spaccio, materiale per il taglio e confezionamento dello stupefacente.

Il Sitzia, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida fissata per la mattinata di domani 5 settembre dall'Autorità Giudiziaria.