In un momento in cui ogni investimento sembra essere un rischio, c’è chi è disposto a provarci e a mettere in gioco la propria liquidazione per quello in cui crede.

È il caso di una cooperativa di Selargius che da più di venticinque anni è occupata nel settore della vendita di alimentari.

Dopo aver riscattato i due market di Marisa Palmas, rispettivamente in via Gallus e in via Trieste, si è svolta ieri mattina l’inaugurazione dei nuovi supermercati Nonna Isa, presieduta dal parroco e dal sindaco di Selargius Gian Franco Cappai.

La cooperativa, che conta circa venti persone, si dice entusiasta e preparata ad affrontare questa nuova avventura.