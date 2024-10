Nell’ambito dell’attività di contrasto dei reati informatici ed in particolare delle truffe “on line”, i Carabinieri della Stazione di Escalaplano hanno deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari un 61enne brianzolo con precedenti di polizia specifici per il tipo di reato.

Le indagini sono state avviate a fine luglio quando la vittima del raggiro si è recata presso la Stazione Carabinieri per denunciare il tutto. Il truffatore, dopo aver effettuato un’inserzione su un noto sito internet di “e-commerce”, aveva indotto la vittima ad effettuare diversi bonifici per un valore complessivo di circa 1.200 euro, quale corrispettivo per l’acquisto di un’autovettura. In seguito al pagamento, il soggetto ha fatto perdere le proprie tracce ma, identificato dai Carabinieri, dovrà ora rispondere del reato di truffa.