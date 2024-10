Sarà la libreria madrilena “El olor de la lluvia” ad ospitare la “Prima” internazionale di Metropolitània, l’ultima fatica letteraria, rigorosamente in lingua sarda, di Giuseppe Corongiu.

“L’occasione sarà ottima – queste le parole dello scrittore originario di Laconi – per riflettere su un’opera in sardo che si è affacciata al mercato editoriale cercando provocatoriamente il rinnovamento, se non la rottura, con temi e argomenti di una tradizione ormai asfittica.

L’appuntamento, in programma giovedì 24 ottobre alle 19.00 e fortemente voluto dal circolo dei Sardi Ichnusa, porterà i presenti in un viaggio attraverso in sardo, in varie epoche, da un futuro distopico agli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso. I relatori saranno Gianni Garbati e Cristina Maccioni.