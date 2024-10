Il capolinea della metropolitana Arst di Cagliari che collegherà piazza Repubblica con piazza Matteotti sarà costruito all’interno della stazione ferroviaria RFI. Lo consente la delibera approvata oggi dalla Giunta, su proposta degli assessori dei Trasporti e degli Enti Locali, Carlo Careddu e Cristiano Erriu, con la quale si autorizza l’acquisizione del diritto di utilizzo dell’area all’interno della struttura delle ferrovie, esattamente tra l’edificio della stazione e i parcheggi per le auto, per un periodo di 30 anni.

“Il nuovo capolinea consentirà un interscambio immediato tra i servizi di Trenitalia e la metrotranvia senza dover abbandonare il perimetro della stazione ferroviaria – dice l’assessore Careddu – un vantaggio per tutti i viaggiatori che così potranno sfruttare una connessione tra diversi sistemi di mobilità in piena sicurezza e risparmiando tempo”. Il provvedimento dell’Esecutivo autorizza l’acquisizione del diritto di superficie per la realizzazione e la gestione della fermata e per il relativo ingombro di binari e banchine di accesso, nonché dell’area necessaria per la costruzione della sottostazione elettrica.

Il contratto per l’esecuzione della nuova tratta della metropolitana leggera di Cagliari è stato già sottoscritto dall’Arst e dall’impresa aggiudicataria del bando pubblico, un’Ati con capogruppo il Consorzio Integra. La consegna dei lavori avverrà nei primi mesi del 2019 e l’opera dovrà essere conclusa in poco meno di due anni. Da piazza Matteotti la tramvia solcherà via Roma e viale Diaz, curverà all’interno del parcheggio del Cis e attraverso viale Cimitero raggiungerà piazza Repubblica per riconnettersi con la linea per il Policlinico di Monserrato. Il finanziamento complessivo messo in campo dalla Regione per questa nuova infrastruttura è di 22,5 milioni di euro.

«L'acquisizione da parte della Regione dello spazio interno alle Ferrovie per il capolinea della metropolitana di superficie – sostiene il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda - è un passo avanti fondamentale per una infrastruttura che migliorerà in modo determinante la viabilità cittadina e di tutta l'area vasta. La possibilità di arrivare in treno a Cagliari, e poi utilizzare la metro senza uscire dalla stazione, permetterà a moltissimi sardi in arrivo in città di poter scegliere i mezzi pubblici e risparmiare i costi del carburante, guadagnare tempo e spostarsi in sicurezza».