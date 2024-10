Sarà un compleanno speciale: si partirà sabato 21 aprile 2018, al mattino, alle ore 10, dalla Stazione di Monserrato-San Gottardo con la Cerimonia di immissione in servizio di 3 nuovi Tram CAF Urbos 3 , alla presenza dell’Assessore regionale ai Trasporti, Carlo Careddu, dell’Amministratore Unico di ARST, Chicco Porcu, del sindaco metropolitano Massimo Zedda, del padrone di casa il primo cittadino di Monserrato, Tomaso Locci e del sindaco di Sestu, Maria Paola Secci.

La Cerimonia prevede il viaggio celebrativo del nuovo Tram sulla linea Monserrato-Settimo San Pietro con una sosta a Selargius per l’inaugurazione della nuova fermata Cameli e assieme al Sindaco Pier Luigi Concu.

Dopo Selargius si arriva a Settimo S.P. dove ci sarà un breve saluto dei Sindaci di Settimo Gianluigi Puddu, di Sinnai, Matteo Aledda e di Maracalagonis Mario Fadda. Il viaggio inaugurale proseguirà verso il Policlinico per rientrare poi a San Gottardo.

Nel pomeriggio la parte pubblica delle manifestazioni. Dalle 17 fino alle 22 sono previste animazioni a bordo dei mezzi e alle principali fermate con la partecipazione di numerosi artisti, musicisti, teatranti, giocolieri, maghi di strada. Il clou delle manifestazioni sarà alle 19, stazione di Piazza Repubblica, con il concerto al pianoforte del Maestro Romeo Scaccia.

“Il milione e mezzo di passeggeri raggiunti nel 2017, con picchi giornalieri di quasi 10.000, dimostrano il crescente successo di MetroCagliari ma - prosegue Chicco Porcu Amministratore Unico di ARST - questi dati sono destinati a crescere grazie agli investimenti previsti sul parco mezzi e con l’estensione delle linee in primis, la Repubblica – Matteotti i cui lavori partiranno entro l’anno”.

“Per tutta la giornata sarà possibile viaggiare gratuitamente, con uno speciale biglietto celebrativo, su tutte le linee di MetroCagliari un modo per coinvolgere gli utenti non abituali nella celebrazione dell’evento” conclude l’AU di ARST “e far loro scoprire i vantaggi di utilizzare un mezzo di trasporto moderno, ecologico, sicuro e funzionale”.