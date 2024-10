“Metodo di studio per genitori- Strategie pratiche per insegnare i nostri figli a studiare” è il titolo dell’incontro promosso dall’Istituto comprensivo di Thiesi in collaborazione con l’Amministrazione comunale e l’Istituto d’istruzione superiore Enrico Fermi di Ozieri, che si terrà venerdì 22 marzo dalle 17.30 all’auditorium dell’Itc Musinu.

Il seminario, tenuto dal dottor Franco Ferreri (psicologo, psicoterapeuta e coach del progetto “Tutti a Iscol@ - Linea C”) è aperto ai genitori di ogni ordine e grado, insegnanti, educatori, catechisti, allenatori e studenti delle scuole superiori e dell’università.

Tra gli argomenti che saranno trattati, il perché i figli non hanno voglia di studiare, leggere 200 parole al minuto, organizzare il momento studi, le Basi per la motivazione, l’influenza delle paure sui nostri risultati, l’uso della fantasia per apprendere più facilmente, le paure e convinzioni limitanti, il riflettere sulle proprie risorse, l’influenza del giudizio degli altri sulle nostre azioni e le credenze limitanti.

L’ingresso è gratuito. Nelle prossime settimane si terranno anche altri due incontri dedicati, rispettivamente, ai pericoli a cui i giovani sono esposti, dalle droghe a internet e al miglioramento dell’autostima dei ragazzi.