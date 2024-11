iLMeteo.it ha reso note le previsioni meteorologiche per l'Italia per la giornata di domani, giovedì 14 novembre, con l'arrivo di un impulso di aria fredda proveniente dai Balcani.

Durante la giornata, il tempo peggiorerà progressivamente dalle regioni adriatiche, partendo dalla Romagna e dirigendosi verso il Sud, con precipitazioni sparse che si presenteranno in modo irregolare. Si prevedono nevicate sotto i 1000 metri su Romagna, Marche e Abruzzo, mentre a 1400 metri in Molise e a quote più elevate al Sud.

Nel resto del Paese, invece, il sole sarà predominante, ma con temperature in diminuzione. Durante la notte e fino alle 8 di venerdì, sono attese precipitazioni su Abruzzo, Molise e parte meridionale della penisola, con nevicate sopra i 1200 metri.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, mercoledì 13 novembre: cielo prevalentemente sereno; venti deboli variabili con locali calme nelle zone interne, locali rinforzi da est nord-est sulle coste settentrionali e sud-orientali; mari molto mossi sui settori orientali e meridionali, mossi altrove.

Previsioni per domani, giovedì 14 novembre: cielo poco nuvoloso al mattino, con aumento della copertura nella seconda parte della giornata, associato a precipitazioni isolate, con maggiori cumulati sui settori orientali; temperature minime in lieve calo, localmente moderato sui settori orientali; massime in lieve diminuzione; venti deboli variabili o calma al mattino; deboli da nord-est con locali rinforzi al pomeriggio, sino a forte sulle coste settentrionali e sud-orientali in tarda serata; mari generalmente mossi con moto ondoso in aumento nel corso della giornata sui settori settentrionali.

Fonte ARPAS Sardegna

Previsioni per venerdì 15 novembre: cielo prevalentemente sereno; temperature in lieve diminuzione in entrambi i valori; venti deboli da nord-est con locali rinforzi sulle coste orientali, variabili o calma dalla serata; mari generalmente molto mossi con moto ondoso in diminuzione sui bacini occidentali durante la giornata.

Tendenza per i giorni successivi: sabato il cielo sarà in prevalenza sereno mentre domenica si assisterà al passaggio di nubi alte durante le ore centrali. Le temperature saranno in generale lieve aumento. I venti soffieranno prevalentemente deboli variabili. I mari saranno mossi o poco mossi.