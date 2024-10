Dalle previsioni della pagina Meteo Sardegna.

Il fine settimana incombe e le previsioni meteorologiche salgono prepotentemente alla ribalta in quanto utili per gli scopi più svariati: dalle gite in barca alle passeggiate in campagna, dal trekking in montagna alle escursioni naturalistiche. Chi avesse in programma qualcosa per domani, sabato 25 aprile, può stare tranquillo: il tempo sarà perlopiù soleggiato e il clima gradevole. Le temperature, le massime, si attesteranno tra 18 e 23-24°C mentre i venti soffieranno a regime di brezza lungo le coste.

Per domenica, invece, ci aspettiamo un graduale cambiamento a partire da sud e nel complesso osserveremo un sensibile aumento della nuvolosità in tutta l'Isola. Il contesto climatico resterà mite, ma avremo una netta accentuazione dei venti meridionali (a fine giornata le raffiche di Libeccio potrebbero raggiungere punte superiori ai 50 km/h in Gallura e nel Logudoro).

La mappa delle precipitazioni evidenzia un brusco peggioramento sui settori meridionali della Sardegna. Le piogge, intense nel Sulcis Iglesiente e sul Cagliaritano (non escludiamo temporali con accumuli superiori ai 20 mm), arriveranno in serata e sospinte dal vento di Libeccio dovrebbero propagarsi successivamente e rapidamente verso nord.