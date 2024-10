Piogge localmente intense, nubifragi e vento forte. È il maltempo a caratterizzare questo primo weekend di novembre. Le temperature, in linea con quelle autunnali, portano anche la neve sulle Alpi fin sotto i 1500 metri. È quanto prevede Antonio Sanò, Direttore e Fondatore del sito www.iLMeteo.it, che annuncia anche forti burrasche dalla Liguria alla Sardegna che si sposteranno poi verso il meridione. Il vento sarà associato ad un brusco calo delle temperature ed è prevista l'acqua alta a Venezia, piogge intense verso il Triveneto e temporali al Centro. Durante il weekend il ciclone si isolerà gradualmente sul Mar Ionio e da questa posizione porterà maltempo al Sud, sulla Sicilia e sul medio versante adriatico. Avremo un crollo di 10°C delle massime anche su queste zone. Nel dettaglio - Venerdì 4. Al nord: maltempo su Alpi, Lombardia, Triveneto, neve a 1400-1500 metri. Centro: veloce maltempo su Toscana, Umbria, Lazio, a tratti anche in Sardegna. Sud: entro sera peggiora fortemente ovunque. - Sabato 5. Al nord: sole, ma freddo al mattino. Centro: maltempo sulle Adriatiche. Sud: maltempo, arriva l'autunno. - Domenica 6. Al nord: soleggiato con locali gelate notturne. Centro: migliora salvo ultime piogge sulle adriatiche. Sud: maltempo residuo. Tendenza: possibile Novembrata di San Martino con sole e temperature miti, salvo possibili disturbi al Nord.

In Sardegna - Previsioni per sabato 5 novembre 2022 (Fonte Arpas)

Cielo nuvoloso con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati localmente moderati sui settori occidentali nella prima parte della giornata. Attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio.

Temperature: minime in sensibile diminuzione, massime senza variazioni di rilievo.

Venti: deboli o moderati da Nord Nord-Ovest, localmente forti sulle coste esposte.

Mari: agitati o molto agitati sul settore settentrionale ed occidentale in attenuazione in serata; mossi o molto mossi altrove.

Tendenza per i giorni successivi - Le giornate di domenica e lunedì saranno caratterizzate da cielo generalmente sereno o poco nuvoloso salvo locali addensamenti. Le temperature tenderanno ad un lieve aumento in entrambi i valori. I venti soffieranno deboli in prevalenza dai quadranti occidentali tendenti alla variabilità lunedì. I mari saranno inizialmente molto mossi con moto ondoso in rapida attenuazione.