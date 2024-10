La nevicata sul Gennargentu di questa notte, oltre i 1400 metri sul livello del mare, potrebbe essere l'ultima della stagione in Sardegna. Un inverno caratterizzato da temperature non rigide con poche precipitazioni, che hanno fatto capolino solo nell'ultimo mese, e un clima mite sulle coste del sud dell'Isola con punte di 14-17 gradi nelle ore centrali della giornata.

Oggi termina l'allerta della protezione civile regionale per piogge e temporali - con oltre 24 mm sul Limbara in Gallura - ma già a partire dalla serata ci sarà un miglioramento "che sarà molto graduale - fanno sapere dall'ufficio meteo dell'Aeronautica militare a Decimomannu (Cagliari) - Ci sarà un consolidamento dell'area di alta pressione proveniente dal nord Africa in Europa centrale e sul Mediterraneo, con un incremento delle temperature a partire da domani di 1 o 2 gradi: non andiamo incontro a una condizione tipicamente primaverile ma le temperature risalgono gradualmente nei prossimi giorni".

Un incremento ci sarà da domenica 17 con punte di 4-5 gradi in più sino a toccare i 21 e 22 gradi nel sud dell'Isola. "Da lunedì, invece, assisteremo a un aumento più importante delle temperature con l'arrivo dell'anticiclone delle Azzorre", spiegano ancora dall'Aeronautica.