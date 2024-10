E' in arrivo anche in Italia l'aria artica che sta affluendo su gran parte d'Europa con un rapido peggioramento del tempo. Come riportato da Antonio Sanò, del sito www.iLMeteo.it, "l'aria gelida raggiungerà il nostro Paese sia dalla Porta della Bora (Alpi Giulie), sia da quella del Rodano (Francia sudorientale)".

L'arrivo della Bora, fa sapere l'esperto, farà peggiorare il tempo dal Nordest verso Lombardia, Marche, Umbria e Toscana, mentre l'aria fredda da ovest aggancerà un ciclone sulle Baleari. Oggi rovesci di pioggia sul Nordest e Lombardia, Marche, Umbria e Toscana.

Nel contempo, il ciclone sulle Baleari piloterà una perturbazione che impatterà in serata sulla Sardegna, per poi puntare alle regioni centrali e meridionali con precipitazioni anche abbondanti, e nevose su Puglia, Molise, Campania e Calabria.

Domani al Nord rimonterà l'alta pressione, ma con venti gelidi, il maltempo si sposterà al Sud peninsulare con rovesci di neve in collina, anche sotto forma di bufera su Marche e Molise, poi su Puglia, Basilicata, Campania e Calabria.