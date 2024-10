iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi. La pressione è in gran parte stabile sulle nostre regioni. La giornata sarà caratterizzata dall'aumento della nuvolosità, nel pomeriggio, dal basso Lazio verso Abruzzo e Molise interni e dalla Sicilia verso la Campania (qui con piovaschi) e in Sardegna. Sul resto delle regioni il tempo sarà più soleggiato, ma entro sera arriveranno temporali sul Piemonte. Clima più caldo sul Centro tirrenico e al Sud.

Le previsioni di ARPAS Sardegna:

Previsioni per la serata di oggi, sabato 18 maggio: cielo sereno o poco nuvoloso con aumento della nuvolosità prevalentemente alta. Venti deboli a regime di brezza. Mari poco mossi.

Previsioni per domenica 19 maggio: cielo generalmente nuvoloso con precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli o localmente moderati. Temperature minime in lieve sul settore settentrionale e stazionarie altrove, massime in diminuzione. Venti deboli a regime di brezza. Mari poco mossi, localmente mossi sul Canale di Sardegna.

Previsioni per lunedì 20 maggio: cielo molto nuvoloso con precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli e localmente moderati sul settore occidentale. Temperature minime senza variazioni di rilievo, massime in calo. Venti deboli in prevalenza orientali in rinforzo e rotazione dai qudranti occidentali nella seconda parte della giornata. Mari poco mossi o mossi con moto ondoso in aumento in serata.

Tendenza per i giorni successivi: le giornate di martedì e mercoledì saranno caratterizzate da cielo generalmente poco nuvoloso con locali addensamenti più consistenti. Le temperature tenderanno ad una diminuzione in entrambi i valori martedì, mentre saranno in leggero aumento nella giornata successiva. I venti soffieranno deboli o moderati quadranti occidentali. I mari saranno prevalentemente mossi.