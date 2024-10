È stato registrato un aumento delle temperature durante questo fine settimana, dopo il freddo dei giorni scorsi, aumento che era stato previsto, ma al Nord Ovest le precipitazioni non si sono fermate: lo racconta Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it.

Il caldo si deve all'anticiclone nordafricano, che sta portando "pieno sole al Sud, cieli poco nuvolosi al Centro con massime fino a 24-25°C (picchi di 27°C in Sardegna) ma non riuscirà ad impedire una certa instabilità al settentrione ed in Toscana con qualche piovasco sparso".

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: domenica 28 aprile 2024 - fonte Arpas

Cielo sereno con temporanei passaggi di nubi alte.

Temperature: stazionarie o in lieve aumento.

Venti: deboli o localmente moderati da Sud-Est. Rinforzi da SE sulle coste occidentali in parziale attenuazione in serata.

Mari: molto mossi nel settore occidentale, mossi altrove.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: lunedì 29 aprile 2024 - fonte Arpas

Cielo sereno.

Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento; massime senza variazioni di rilievo o in lieve diminuzione.

Venti: deboli o moderati in prevalenza da Sud-Est.

Mari: molto mossi sul Canale di Sardegna e Golfo dell'Asinara, mossi altrove.