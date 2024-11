Una svolta invernale sta interessando una parte dell'Italia a causa della discesa rapida di aria polare proveniente dalla Svezia. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it, prevede che questa situazione porterà la prima neve a bassa quota sugli Appennini. "Nelle prossime ore - spiega Garbinato - l'aria gelida si diffonderà lungo la fascia adriatica, dalla Romagna fino al Canale di Otranto, per lasciare l'Italia entro venerdì".

Nei prossimi giorni sono attese precipitazioni nevose dall'Appennino Romagnolo verso Marche e Abruzzo. Garbinato avverte che potrebbero accumularsi fino a 20-30 cm di neve fresca sull'Appennino abruzzese sopra i 1000 metri, con fiocchi anche a quote più basse. Venerdì 15 il freddo colpirà Puglia, Basilicata e Calabria, con residua instabilità anche in Sicilia.

La quota neve al Sud sarà tra i 1200 e i 1500 metri, con vento che farà sentire temperature invernali. Durante il fine settimana è previsto un miglioramento del tempo, con prevalenza di sole e cielo sereno. Al mattino farà molto freddo con gelate al Nord e localmente al Centro; solo nella zona tra Liguria di Levante e Alta Toscana sono attese deboli piogge per effetto delle correnti marittime di Libeccio. La prossima settimana potrebbe iniziare con l'arrivo di una nuova perturbazione atlantica proveniente dal Nord Europa.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA:

Previsioni per oggi, giovedì 14 novembre: cielo poco nuvoloso al mattino, con aumento della copertura nella seconda parte della giornata, associato a precipitazioni isolate, con maggiori cumulati sui settori orientali; temperature minime in lieve calo, localmente moderato sui settori orientali; massime in lieve diminuzione; venti deboli variabili o calma al mattino; deboli da nord-est con locali rinforzi al pomeriggio, sino a forte sulle coste settentrionali e sud-orientali in tarda serata; mari generalmente mossi con moto ondoso in aumento nel corso della giornata sui settori settentrionali.

Previsioni per domani, venerdì 15 novembre: cielo prevalentemente sereno; temperature in lieve diminuzione in entrambi i valori; venti deboli da nord-est con locali rinforzi sulle coste orientali, variabili o calma dalla serata; mari generalmente molto mossi con moto ondoso in diminuzione sui bacini occidentali durante la giornata.

Tendenza per i giorni successivi: sabato il cielo sarà in prevalenza sereno mentre domenica si assisterà al passaggio di nubi alte durante le ore centrali. Le temperature saranno in generale lieve aumento. I venti soffieranno prevalentemente deboli variabili. I mari saranno mossi o poco mossi.