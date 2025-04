Le previsioni meteo indicano un miglioramento significativo del tempo: non sono attesi ulteriori nubifragi o piogge tropicali almeno fino a sabato sera. Tuttavia, tra Pasqua e Pasquetta è previsto un ritorno di un flusso mite e umido proveniente dal Nord Africa verso il Nordovest, portando accumuli di pioggia tra i 30 e i 50 mm. Queste informazioni sono state fornite da Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it.

"Nei prossimi giorni - annuncia - avremo ancora una risalita di aria calda e umida dal Maghreb che porterà tra la Pasqua e la Pasquetta nuove precipitazioni sulle stesse zone: Sardegna e Nord-Ovest. Dovremo quindi mantenere elevata l'attenzione sulle zone colpite dalle alluvioni". Sul resto del Paese la vacanza pasquale sarà all'insegna di ampie schiarite. Sul versante adriatico e al Sud il periodo Pasqua-Pasquetta sarà asciutto, gradevole e anche soleggiato.

Lunedì non mancheranno acquazzoni, oltre che al Nordovest e in Sardegna, anche al Centro e al Nordest, "ma tutto sommato - commenta Sanò - il tempo sarà accettabile, tipicamente primaverile con alternanza sole-nubi-scrosci". "Va comunque prestata attenzione ancora al Nordovest - continua - dove il rischio frane e alluvioni persiste anche dopo il ritorno di momenti soleggiati".

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per oggi, venerdì 18 aprile

Cielo generalmente poco nuvoloso con locali addensamenti più consistenti sul settore orientale. Aumento della nuvolosità alta in serata.

Temperature: minime stazionarie, massime in aumento.

Venti: deboli o moderati dai quadranti occidentali, localmente forti sulle coste settentrionali in mattinata. Attenuazione della ventilazione e tendenza a disporsi dai quadranti meridionali dalla serata.

Mari: molto mossi o localmente agitati sul settore occidentale e settentrionale. Mossi su quello orientale. Progressiva attenuazione del moto ondoso dal pomeriggio.

Previsioni per domani, sabato 19 aprile

Cielo velato per la presenza di nubi medio-alte. Possibili schiarite nel pomeriggio, specialmente sui settori occidentali.

Temperature: massime in lieve aumento.

Venti: deboli dai quadranti Sud-orientali, localmente moderati sulle coste del Sulcis e nel Golfo dell'Asinara. Attenuazione della ventilazione in serata.

Mari: poco mossi o mossi. Localmente molto mossi nel Golfo dell'Asinara.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di domenica e lunedì saranno caratterizzate da cielo nuvoloso con precipitazione deboli o moderate, anche a carattere di rovescio o temporale, in attenuazione nella seconda parte della giornata di lunedì. Le temperature massime saranno in lieve calo. I venti soffieranno deboli in prevalenza dai quadranti meridionali, con una rotazione da Nord-Ovest prevista nella giornata di lunedì. I mari saranno poco mossi o mossi.