Dopo un weekend sereno, la Sardegna si prepara a un cambiamento climatico con cieli nuvolosi e precipitazioni previste a partire da martedì, secondo Arpas Sardegna.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi: cielo prevalentemente poco nuvoloso; venti deboli o moderati dai quadranti occidentali, locali rinforzi sulle Bocche di Bonifacio; mari poco mossi o mossi.

Previsioni per domani, lunedì 18 novembre: cielo irregolarmente nuvoloso; temperature minime in aumento, massime stazionarie o in leggero calo; venti deboli o moderati da ovest nord-ovest, rinforzi sulle Bocche d Bonifacio; mari mossi, localmente molto mossi.

Fonte Arpas Sardegna

Previsioni per martedì 19 novembre: cielo nuvoloso con precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli; temperature: senza variazioni di rilievo; venti deboli o moderati da ovest nord-ovest, rinforzi sulle Bocche d Bonifacio; mari molto mossi.

Tendenza per i giorni successivi: mercoledì e giovedì il cielo risulterà nuvoloso con probabili precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, in particolare nella giornata di mercoledì. Le temperature subiranno un calo giovedì. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti occidentali. I mari saranno generalmente molto mossi.