La Protezione Civile ha emanato l'allerta meteo in Sardegna a causa delle temperature in forte aumento. Da oggi, 13 giugno, fino alla serata del 14 giugno l'Isola sarà interessata da un "generale aumento delle temperature, sia nei valori massimi che in quelli minimi".

Massima attenzione per la giornata di domani: sarà un venerdì di fuoco, soprattutto sul settore occidentale della Sardegna, con temperature oltre i 37 gradi.

Sabato si potrà tirare un sospiro di sollievo con le temperature che si riavvicineranno a quelle medie del periodo.

E' consigliato evitare di uscire dalla 12 alle 18, in particolare per i soggetti a rischio, mangiare molta frutta, bere tanto evitando alcol e caffeina. Maggiori precauzioni per quanto riguarda anziani, convalescenti, neonati, bimbi piccoli, chi svolge lavori all'aria aperta e chi assume regolarmente farmaci.