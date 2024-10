Moderata circolazione instabile intorno alle Isole maggiori e sul basso Tirreno.

La redazione di iLMeteo.it, annuncia che la fine del mese di Ottobre sarà caratterizzata da una maggiore nuvolosità e locali piogge su Sardegna e Sicilia, occasionalmente sulla Calabria.

Per oggi, più nubi e qualche pioggia potranno interessare anche il medio Adriatico, soprattutto al mattino, localmente il Lazio, nel pomeriggio, e addensamenti con qualche piovasco saranno possibili anche tra Campania e Lucania, ma qui davvero occasionali.

Nubi basse con locali nebbie e foschie, al mattino, sulle pianure centro orientali del Nord, magari anche qui con qualche occasionale piovasco.

Sole prevalente altrove. 

Antonio Sanò, il direttore e fondatore del sito iLMeteo.it, comunica che ancora per domani, Martedì, le nubi e le piogge continueranno a interessare localmente la Sicilia e la Sardegna, altre piogge in mare aperto, sul basso Tirreno, e occasionali sulla Calabria.

Ampio soleggiamento altrove, salvo per una locale parziale nuvolosità. Per la festività di Ognissanti, insisterà l'instabilità soprattutto sulla Sicilia con qualche rovescio o anche locali temporali.

Molte nubi sulla Calabria, ma scarsi fenomeni, sole prevalente sul resto del Paese.

Tra il 2 e il 3 novembre, correnti un po' più umide sudoccidentali apporteranno una maggiore nuvolosità sull'alto Tirreno, sulle pianure del Nord e verso il Triveneto anche con qualche rovescio o temporale su alta Toscana, occasionalmente sul levante ligure.

Proseguirà il bel tempo altrove. Previsto inoltre un cambiamento più importante nel corso del prossimo fine settimana.

Correnti instabili atlantiche, penetreranno in maniera più decisa su Mediterraneo centro-occidentale, portando un peggioramento del tempo anche sensibile con piogge e temporali diffusi sulle nostre regioni settentrionali e via via su quelle del medio-alto Tirreno, a iniziare da Domenica 5 Novembre.

Temperature un po' sotto le medie, poi tendenti alla norma, verso il weekend.