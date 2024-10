Tempo stabile in Sardegna con sole prevalente per l’intera giornata su tutti i settori salvo innocui addensamenti nella mattinata sui settori centro settentrionali; sereno anche in serata.

Su tutte le regioni d'Italia permangono condizioni di bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi. Qualche nube in più al mattino in transito su Toscana, Umbria e Lazio ma senza fenomeni di rilievo associati.

Bel tempo anche al sud Italia con cieli sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata salvo sulla Calabria e sulla Sicilia orientale dove non si esclude la possibilità di locali piogge o acquazzoni tra la mattina e il pomeriggio.

In serata sempre tempo stabile.

Temperature in generale aumento specie nei valori minimi.