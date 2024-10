L'anno scorso mediamente in Italia si registrarono piogge inferiori alla media del 4%, nel 2022 e nel 2021 il deficit fu estremo (-40% e -25% rispettivamente con diffuse situazioni di siccità), mentre nel 2020 le piogge cadute furono più o meno come l'anno scorso (deficit pari al -5%). Il 2024 invece potrebbe essere l'anno più piovoso degli ultimi 30 anni in molte zone dell'Italia, sicuramente sarà il più piovoso degli ultimi 5 anni: a confermarlo è Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it.

Quest'anno si registrano già precipitazioni ben oltre la media quasi ovunque, soprattutto al Centro-Nord ma anche al Sud: in Sicilia, dopo mesi di siccità, è tornata la pioggia abbondante in alcune zone, anche superiore a 500-600 mm (o 500-600 litri per metro quadrato, la quantità di un intero semestre). La zona dove ha piovuto di più nel 2024 è il Nord-Ovest; anche Milano ha superato vari record con 1500 mm di pioggia dal primo gennaio al 24 ottobre (+70% rispetto alla norma): sussiste un'alta probabilità di battere il record annuale, dopo aver infranto numerosi record mensili e stagionali. E la pioggia continuerà a cadere anche nei prossimi giorni.

Sul Nord-Est e al Centro-Sud, invece, il weekend sarà diffusamente asciutto e anche soleggiato e mite. Un'Italia divisa in due.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: venerdì 25 ottobre 2024 - fonte Arpas

Cielo nuvoloso con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli sino al pomeriggio.

Temperature: senza variazioni di rilievo in entrambi i valori.

Venti: deboli o localmente moderati da sud-est.

Mari: mossi con moto ondoso in aumento sui settori meridionali e orientali in serata.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: sabato 26 ottobre 2024 - fonte Arpas

Cielo nuvoloso con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli a partire dal settore meridionale dalla serata.

Temperature: stazionarie in entrambi i valori.

Venti: deboli o moderati da sud-est.

Mari: mossi o molto mossi.

TENDENZA PER I GIORNI SUCCESSIVI - fonte Arpas

Le giornate di domenica e lunedì saranno caratterizzate da cielo generalmente nuvoloso precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli. Le temperature tenderanno a diminuire domenica mentre non subiranno variazioni significative il giorno seguente. I venti soffieranno deboli variabili tendenti a disporsi dai quadranti meridionali lunedì. I mari saranno mossi o molto mossi con moto ondoso in leggero calo nel corso di lunedì.