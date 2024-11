Dopo un periodo di 10 giorni di stabilità atmosferica, si prospetta un cambiamento significativo in arrivo per il fine settimana. Lorenzo Tedici, esperto meteorologo del portale www.iLMeteo.it, anticipa che quest'anno l'Estate di San Martino, tradizionalmente intorno all'11 novembre, sarà caratterizzata da un repentino peggioramento delle condizioni meteo, con temperature fredde e la possibilità di nevicate.

Nei prossimi tre giorni, il Centro-Nord d'Italia godrà ancora di tempo stabile, ma si prevede un aumento dei livelli di smog, soprattutto nella Pianura Padana. Al contrario, al Sud, grazie alle temperature ancora elevate del mare, si formeranno temporali intensi sul Tirreno e localmente anche in Sicilia e Sardegna orientale. Le temperature si manterranno miti fino a sabato, con punte massime di 24°C in Sardegna e Sicilia, e 22°C in Campania, Puglia, Calabria e Lazio.

A Roma e Latina, le temperature si manterranno intorno ai 21-22°C, confermando il clima insolitamente caldo per il mese di novembre nel Centro-Sud e nelle zone alpine, dove persisterà un'anomala ondata di calore con il limite della neve molto alto, intorno ai 3500 metri, simile a quello di giugno.

A partire da domenica, è previsto un cambiamento radicale: l'estensione dell'alta pressione verso le Isole britanniche favorirà l'arrivo di una massa d'aria artica continentale, che si sposterà prima verso i Balcani e poi verso l'Italia. Se questa previsione si avverasse, la prossima settimana potrebbe assumere caratteristiche "quasi invernali", con temperature che scenderanno di 6-7°C rispetto alla media stagionale, e la possibilità di nevicate anche a quote collinari.

Le previsioni di ARPAS Sardegna

Previsioni per la serata di oggi, mercoledì 6 novembre: cielo prevalentemente poco nuvoloso salvo locali addensamenti. Locali nebbie o foschie in nottata; venti deboli di direzione variabile, localmente moderati da sud-est lungo le coste sulcitane. Calma nelle ore notturne; mari poco mossi, localmente mossi sul bacino sud-occidentale dell'Isola.

Previsioni per domani, giovedì 7 novembre: cielo irregolarmente nuvoloso con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sul settore meridionale e orientale con cumulati deboli. Locali nebbie o foschie mattutine sul settore settentrionale; temperature senza variazioni di rilievo in entrambi i valori; venti deboli dai quadranti orientali con locali rinforzi sulle coste settentrionali e meridionali; mari poco mossi o localmente mossi con moto ondoso in leggero aumento.

Previsioni per venerdì 8 novembre: cielo irregolarmente nuvoloso con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sul settore meridionale e orientale con cumulati deboli. Locali nebbie o foschie mattutine sul settore settentrionale; temperature senza variazioni di rilievo in entrambi i valori; venti deboli dai quadranti orientali con locali rinforzi sulle coste settentrionali e meridionali; mari poco mossi o localmente mossi con moto ondoso in leggero aumento.

Tendenza per i giorni successivi: le giornate di sabato e domenica saranno caratterizzate da cielo prevalentemente nuvoloso con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo in entrambi i valori. I venti soffieranno prevalentemente deboli variabili. I mari saranno generalmente mossi con moto ondoso in attenuazione.