Buone nuove arrivano dall'ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu per le previsioni meteorologiche del ponte festivo : a Pasqua ci sarà un po' di freddo e qualche pioggia, ma Pasquetta è salva.

" In questi giorni assistiamo a minimo depressionario in discesa dalla Francia che tende a interessare marginalmente la Sardegna per il fine settimana di Pasqua. Sabato ci sarà il cielo irregolarmente nuvoloso con isolate precipitazioni sul versante centro-orientale nelle ore pomeridiane e serali", hanno spiegato gli esperti.

" Nuvolosità irregolare anche per Pasqua con nubi più compatte sul versante orientale e con residue deboli precipitazioni. Cielo poco nuvoloso, invece, per lunedì 10 con il transito di velature senza fenomeni significativi associati, mentre già dalla sera e per martedì ci sarà un temporaneo miglioramento con l'arrivo dell'alta pressione ”.