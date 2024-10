Archiviata l'ennesima parentesi calda di questo anomalo inverno, con temperature che nel pomeriggio di ieri hanno diffusamente superato i 20°C raggiungendo locali picchi superiori ai 28°C nell'area urbana di Carbonia (tra i valori più alti registrati dall'ARPAS riportiamo 26,3°C ad Olmedo e 26°C a Dolianova e Nuoro) la settimana procederà all'insegna della variabilità meteo con possibili rovesci nella serata di giovedì, specialmente sui settori occidentali e settentrionali, a causa del transito di una debole perturbazione che avrà come obbiettivo principalmente il nord Italia.

Rimaniamo dunque in attesa del week end, come si evince dalla cartina in allegato riferita alla quota isobarica di 500hPa, quando un forte ed organizzato peggioramento dalle caratteristiche autunnali interesserà gran parte del Mediterraneo centro occidentale.

Le cause saranno ascrivibili ad un profondo sistema depressionario che, alimentato da aria polare, si scaverà nell'area iberica, dove sono attese le prime nevicate stagionali fino a quote collinari, per poi spostarsi verso levante tra domenica e lunedì.

Il lag temporale è al momento ancora elevato per soffermarsi sui dettagli ma, stando agli ultimi aggiornamenti modellistici, va profilandosi una nuova ed importante occasione per accumulare abbondanti precipitazioni. Ci ritorneremo nei prossimi giorni.