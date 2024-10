E' una sorta di 'tempesta di caldo' quella che sta per abbattersi su gran parte dell'Italia, con temperature più alte di 3-4 gradi in arrivo entro lunedì 21 agosto.

Lo indica il sito ilMeteo.it e il suo fondatore, Antonio Sanò, precisa che "la definizione 'Heat Storm' viene usata in meteorologia per descrivere un'ondata di caldo con massime oltre i 37,8°C per almeno 3 giorni su un'ampia superficie". A portare il caldo è ancora una volta l'anticiclone africano, con temperature che secondo il sito potranno raggiungere 38-40°C al Centro-Nord almeno fino a martedì 22 agosto.

"Lo zero termico - prosegue - si porterà fino alla quota record di 5.200 metri". Con il caldo, al Nord arriva anche una tregua dai temporali e in generale il picco delle temperature è atteso per martedì 22 agosto con 39-40 gradi a Firenze, Alessandria, Livorno e Pisa. A spazzare via l'anticiclone africano potrebbe essere però un ciclone in arrivo da Nord, che da giovedì 24 agosto potrebbe portare temporali, "anche violenti". L'aria fredda potrebbe infatti scontrarsi con quella molto cado accumulata a causa del ritorno dell'anticiclone.

Nel dettaglio: Venerdì 18: a Nord temporali tra Cadore e Carnia, nubi sul Triveneto e sole altrove. Al Centro soleggiato, caldo in aumento. A Sud sole e caldo in graduale aumento. Sabato 19: a Nord sole e molto caldo; al Centro: sole e molto caldo; a Sud: sole e caldo nella media del periodo. Domenica 20: a Nord: sole e molto caldo; al Centro sole e caldo in intensificazione; a Sud sole e caldo nella media.