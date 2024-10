Ecco le previsioni meteo, temperature in netto calo, piogge sparse nell’Isola e l’arrivo del maestrale.



Previsioni per mercoledì 23 settembre 2020

Cielo parzialmente nuvoloso con rovesci o temporali isolati con cumulati fino a moderati sulla Sardegna settentrionale ed occidentale. Possibili foschie mattutine nelle valli.

Temperature: senza variazioni di rilievo.

Venti: generalmente deboli dai quadranti occidentali; rinforzi sul settore settentrionale, Golfo di Cagliari ed estreme coste sud-orientali.

Mari: poco mossi o mossi con moto ondoso in generale aumento.

Previsioni per giovedì 24 settembre 2020

Cielo parzialmente nuvoloso con rovesci o temporali isolati con cumulati deboli sulla Sardegna settentrionale ed occidentale.

Temperature: in aumento sul settore occidentale e settentrionale, stazionarie altrove.

Venti: inizialmente deboli variabili con tendenza a disporsi da Sud-Ovest e a rinforzare.

Mari: generalmente mossi con moto ondoso in aumento dalla tarda serata.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di venerdì e sabato saranno caratterizzate da cielo nuvoloso con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale con cumulati localmente moderati. Le temperature tenderanno a diminuire anche sensibilmente in entrambi i valori. I venti soffieranno inizialmente deboli o moderati dai quadranti occidentali ma in rinforzo significativo a partire dal pomeriggio di venerdì. I mari saranno molto mossi con moto ondoso in progressivo e significativo aumento principalmente sul Mare di Sardegna.

(Fonte Arpas)