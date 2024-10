In questo weekend delle Palme sono attesi forti temporali sul Triveneto sabato pomeriggio e qualche rovescio verso le regioni adriatiche domenica. Per il resto, si attiveranno venti più forti che faranno scendere le temperature anche di 10 gradi. Un ridimensionamento rispetto a questi primi giorni di Primavera, anche se prevarranno comunque le schiarite e il clima mite. E' la previsione di Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it.

Da martedì a giovedì, afferma, "si prevede un nuovo ciclone con maltempo diffuso, ma Pasqua dovrebbe portare sole e temperature quasi estive". Il maltempo inizierà dunque da martedì fino al giovedì Santo, con tanta pioggia, vento ed inizialmente anche tanta neve sulle Alpi fino a quote relativamente basse per il periodo. In sintesi, afferma il meteorologo, "vivremo 4 stagioni in pochi giorni: primavera tendente all'autunno in questo weekend delle Palme, un colpo di coda invernale tra martedì e mercoledì ed una quasi-estate per Pasqua e Pasquetta". Si tratta di previsioni da confermare, ma si segnala che per il periodo prettamente pasquale arriverà anche una perturbazione dalla Spagna: una leggera avanzata verso Est del fronte spagnolo potrebbe guastare la Pasquetta, un leggero arretramento verso Ovest favorirebbe al contrario ancora più sole e temperature estive.

Al momento comunque, precisa Gussoni, "le probabilità di avere Pasqua e Pasquetta al sole sono oltre il 75%".

NEL DETTAGLIO. Sabato 23. Al nord: temporali forti in arrivo sui rilievi del Triveneto, localmente anche su quelli lombardi. Al centro: poco o parzialmente nuvoloso. Al sud: sereno o poco nuvoloso.

Domenica 24. Al nord: soleggiato, contenuto calo termico. Al centro: rovesci sulle adriatiche, ventoso e più fresco. Al sud: soleggiato ma ventoso e più fresco.

Lunedì 25. Al nord: bel tempo; peggiora in serata. Al centro: bel tempo, peggiora in serata. Al sud: bel tempo.

TENDENZA. Da martedì a giovedì un nuovo ciclone con maltempo diffuso; Pasqua con il sole e temperature quasi estive.