E' in arrivo in Sardegna una nuova ondata di gelo. Un brusco abbassamento delle temperature interesserà l'Isola nel weekend con almeno 6-7 gradi in meno.

"La massa di aria fredda attesa dalla Russia, dopo aver toccato il nord Italia, arriverà anche in Sardegna, seppur marginalmente - spiega all'Ansa il maresciallo Andrea Satta, dell'Ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu - Avremo così temperature prossime agli 0 gradi in diverse zone dell'Isola. In particolare il termometro si abbasserà nelle giornate di domenica e lunedì soprattutto nelle località più alte del nuorese sopra i 700-800 metri".

Le previsioni dell'Arpas per giovedì 14 danno per le minime una forbice tra i 5 gradi (Gavoi) e i 12 (Muravera), mentre le massime non supereranno in tutta la Sardegna i 17 gradi. Da sabato con minime tra 1 e 8 gradi e massime non superiori ai 14. Sotto zero andranno Aritzo, Bitti, Villanova Strisaili e Sadali. Il vento di maestrale, oggi, ha toccato quasi ovunque i 60 chilometri orari con punte di 70 sulle coste della Gallura e sul Golfo di Orosei.

"Sarà forte fino a venerdì con picchi di 40-50 chilometri orari nelle zone interne e di 70 lungo le coste esposte e della Gallura - spiega il meteorologo dell'Aeronautica - Sabato lieve attenuazione, ma da domenica il vento tornerà a soffiare con forza su tutta la Sardegna. I mari saranno molto agitati, specialmente il mare e il canale di Sardegna".