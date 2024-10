Ancora piogge, temporali e temperature più basse rispetto alla media del periodo in tutta Italia.

È quanto annuncia Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, secondo il quale nei prossimi tre giorni dovremo fare i conti con una vasta circolazione depressionaria presente sul bacino del Mediterraneo, continuamente alimentata da correnti più fresche in discesa dai settori settentrionali del Vecchio Continente.

"Una situazione - afferma - che favorisce lo sviluppo di celle temporalesche, soprattutto durante le ore pomeridiane". Inizialmente le zone a rischio saranno le regioni del Centro-Sud e le due Isole Maggiori, dove non è escluso il rischio di grandinate. Da Mercoledì sarà poi il turno anche del Nord, dove si eleverà la probabilità di temporali nel pomeriggio, soprattutto al Nordest.

Nel dettaglio: - Lunedì 17. Al nord: piovaschi in Emilia, tante nubi altrove. Al centro: maltempo su Adriatiche e instabile sul Lazio. Al sud: via via più piovoso ovunque, meno in Sicilia.

- Martedì 18. Al nord: poco nuvoloso, mite. Al centro: diffusa instabilità su tutti i settori. Al sud: temporali e piogge su tutte le regioni peninsulari e sul Nord della Sicilia.

- Mercoledì 19. Al nord: dal sole al maltempo con temporali anche intensi. Al centro: instabilità diffusa. Al sud: temporali e piogge sui settori peninsulari.