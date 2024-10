L'afflusso di aria polare proveniente dalla Scandinavia ha causato e continuerà a portare il calore delle temperature e il perdurare dell'ondata di maltempo in Italia: a confermarlo è Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it , che spiega come temperatura sotto la media del periodo caratterizzeranno il meteo fino alla fine del mese, con freddo e neve che daranno un sapore invernale a questo weekend che sta per iniziare .

La prima irruzione di aria più fredda ed instabile lascerà lo Stivale nel corso delle prossime ore provocando ancora temporali al Sud. " Avremo - afferma - qualche nevicata residua fino a 1100 metri su Abruzzo e Molise, poi il tempo al centro migliorerà quasi ovunque, mentre al nord continuerà a splendere il sole ". Il fine settimana vedrà l'arrivo di un secondo impulso freddo dal Nord Europa che riaccenderà i temporali soprattutto sulle regioni centrali. Previste altre nevicate sugli Appennini e piogge anche sul sud peninsulare e l'Emilia Romagna. Domenica mattina il maltempo colpirà ancora Marche, Abruzzo e Molise con fenomeni anche intensi. Il freddo anomalo favorirà altre nevicate diffuse sull'Appennino centrale fino a circa 1200 metri e abbondanti nevicate sulle Alpi piemontesi.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: sabato 20 aprile 2024 - fonte Arpas

Cielo poco nuvoloso salvo locali addensamenti.

Temperatura: minime in lieve aumento, massime stazionarie.

Venti: deboli o moderati occidentali con locali rinforzi sulle coste e sui crinali in mattinata.

Mari: generalmente molto mossi, localmente agitati i settori occidentali.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: domenica 21 aprile 2024 - fonte Arpas

Cielo sereno o poco nuvoloso salvo pochi addensamenti locali.

Temperatura: minime in lieve calo, massime stazionarie o in leggero aumento.

Venti: deboli variabili.

Mari: generalmente mossi o molto mossi.