In Italia si avvicina una breve fase di freddo proveniente dall'Artico e dal continente. Secondo le previsioni, tra il pomeriggio di domani, martedì 30 dicembre, e mercoledì 31, le temperature scenderanno, soprattutto sul lato adriatico e nel Centro-Sud, con i venti di Tramontana e Grecale che aumenteranno in modo deciso ma temporaneo.

Questo periodo freddo dovrebbe però essere di breve durata, con il sole che sarà il protagonista prima di un ritorno del cattivo tempo, secondo le previsioni di Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it.

"Mentre l'anno volge al termine - spiega - l'inverno vero e proprio si è fatto attendere sul nostro Paese. A parte qualche sporadico e breve episodio localizzato, le temperature restano miti". Farà più freddo a fine anno, "ma per il momento - aggiunge Brescia - non si prevedono ancora cambiamenti meteorologici drastici. Il sole sarà ancora protagonista su buona parte del Paese. Qualche pioggia bagnerà temporaneamente l'estremo Sud e le aree interne di Abruzzo e Molise, con nevicate fino a quote collinari. Ma sarà un normalissimo mordi e fuggi". Secondo il meteorologo, da Capodanno dovrebbe prevalere il maltempo e le temperature potrebbero tornare ad aumentare. Per gli amanti del freddo e della neve, conclude, "non resta che sperare in un cambio dell'ultimo minuto".

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la giornata di oggi, lunedì 29 dicembre

Cielo irregolarmente nuvoloso con residue piogge sul sud dell'Isola. Possibili nebbie o foschie mattutine sul settore settentrionale.

Temperature: in lieve aumento.

Venti: deboli principalmente dai quadranti orientali; calma prevalente nelle zone interne.

Mari: mossi.

Previsioni per la giornat di martedì 30 dicembre

Cielo irregolarmente nuvoloso con possibili deboli precipitazioni sui settori occidentali.

Temperature: in lieve diminuzione le minime, stazionarie le massime.

Venti: deboli occidentali.

Mari: mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Mercoledì e giovedì il cielo sarà irregolarmente nuvoloso. Le temperature tenderanno a diminuire. I venti tenderanno a disporsi dai quadranti occidentali. Mari mossi.