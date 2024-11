Novembre 2024 inizia con temperature ben sopra la media, sole e bel tempo. Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma che in alcune zone d'Italia sembrerà di essere ancora in Estate, specie in montagna e al Centro-Sud. Da domenica ci saranno lievi disturbi orientali, con venti da est meno caldi e meno umidi, le massime scenderanno di 2-3 gradi, ma prevarrà ancora il sole. Almeno fino a mercoledì 6 novembre poi l'anticiclone africano dominerà quasi incontrastato, a garanzia di un tempo ampiamente stabile e prevalentemente soleggiato su gran parte delle regioni. Nelle prossime ore poi le massime saranno sempre simil-estive. Il sole accompagnerà quasi tutti gli italiani durante il Ponte di Ognissanti: da prestare attenzione a qualche addensamento nuvoloso sulle Isole Maggiori.

Da giovedì 7 novembre qualcosa, però, potrebbe cambiare: le correnti orientali più fresche, a contatto con il mar Mediterraneo ancora caldo per la stagione, potrebbero favorire gradualmente la formazione di una bassa pressione sul Tirreno meridionale in grado di guastare un po' il tempo.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: domenica 3 novembre 2024 - fonte Arpas

Cielo prevalentemente sereno con addensamenti sul settore orientale. Locali nebbie o foschie in mattinata e nottata.

Temperature: minime stazionarie sul settore settentrionale, in lieve calo altrove; massime senza variazioni di rilievo o in locale lieve calo.

Venti: deboli variabili.

Mari: da poco mossi a mossi.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: lunedì 4 novembre 2024 - fonte Arpas

Cielo sereno o poco nuvoloso. Locali nebbie o foschie mattutine sulla Sardegna nord-occidentale.

Temperature: minime localmente in lieve calo, massime stazionarie.

Venti: deboli variabili.

Mari: poco mossi.

TENDENZA PER I GIORNI SUCCESSIVI - fonte Arpas

Le giornate di martedì e mercoledì saranno caratterizzate da cielo generalmente poco nuvoloso ma con crescenti locali addensamenti. Locali nebbie o foschie in mattinata e nottata. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo. I venti soffieranno deboli di direzione variabile. I mari saranno poco mossi.